Малышева рассказала, как лечить мерцательную аритмию с помощью магнитов Малышева заявила об эффективности операции с магнитами для лечения аритмии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операция с применением мощных магнитов может помочь избавиться от мерцательной аритмии, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, она проводится специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ, расположенного в Новосибирске. Особенность данной операции заключается в том, что ее можно проводить удаленно.

Кардиохирург Александр Романов, проводящий данную операцию, уточнил, что мерцательная аритмия характеризуется хаотичным сокращением предсердий. Это приводит к тому, что в желудочки поступает недостаточное количество крови. Желудочки являются главной «насосной станцией» организма, поэтому при мерцательной аритмии резкое ухудшается самочувствие.

Для ликвидации мерцательной аритмии в Новосибирске используют суперсильные магниты, — рассказала Малышева.

В ходе операции врачи вводят в сердце пациента катетер, отличающийся сильной гибкостью. В частности его можно завязать в узел, если это потребуется для проведения процедуры. Затем включаются два мощнейших магнита, которые позволяют управлять магнитом. Отмечается, что врач находится не в операционной, а в соседней комнате с мониторами. Он управляет электродом, ликвидируя очаги аритмии. В среднем операция длится 30 минут.

Кардиолог Ольга Молчанова ранее назвала самые полезные продукты для профилактики гипертонии. По ее словам, такими свойствами обладает темный шоколад. Кроме того, для улучшения состояния сосудов необходимо пить больше воды.