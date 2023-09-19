Малышева рассказала, как избежать развития синдрома сухого глаза Малышева посоветовала пользоваться каплями при синдроме сухого глаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики синдрома сухого глаза, при котором роговица глаза не получает достаточного количества жидкости для ее защиты, необходимо больше пить, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, если жидкости в организме недостаточно для смачивания глаз, можно использовать специальные капли.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркивает, что синдром сухого глаза влияет на роговицу. Она является главной линзой глаза и занимает около 16% всей его оболочки. Роговица всегда должна быть влажной, так как она покрыта множеством нервных окончаний и отличается высокой чувствительностью. При недостаточном смачивании человек может начать испытывать дискомфорт, поэтому у людей развит рефлекс моргания, направленный на увлажнение роговицы.

Для чего мы моргаем? При моргании роговица покрывается слезной пленкой по типу контактной линзы, она закрывает ее. Поэтому роговица не чувствует внешнюю среду. Как только слезная пленка разрывается, мы испытываем дискомфорт, рефлекторно выделяется слеза. Поэтому при синдроме сухого глаза возникает слезотечение, — рассказал Коновалов.

Однако в некоторых случаях жидкости в организме недостаточно для того, чтобы она оставалась влажной. В таком случае необходимо использовать капли и обратиться за помощью к врачу.

Елена Малышева ранее назвала неочевидный признак рака щитовидной железы. По ее словам, это заболевание можно выявить по особому онкомаркеру — кальцитонину. Повышение его уровня свидетельствует не только о развитии рака, но и о возможном аутоиммунном тиреоидите или гиперпаратиреозе.