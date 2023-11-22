Малышева рассказала, как иммунодефицит влияет на здоровье детей Малышева назвала детский иммунодефицит причиной заражения гнойными инфекциями

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Иммунодефицит у детей может проявляться в виде частых заражений гнойными и бактериальными инфекциями, а также может вызывать проблемы со стулом, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, диагностировать иммунодефицит можно по обычному анализу крови. Кроме того, в России проводят специальный пяточный тест, который помогает выявить его у новорожденных еще до выписки из роддома.

Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что на иммунодефицит может указывать заражение бактериальными инфекциями чаще двух раз в год, а также заболевание тяжелой формой пневмонии или гнойным отитом. Диагностировать его можно по анализу крови на уровень лимфоцитов. Кроме того, существуют и специальные иммунологические методы. Продеус подчеркивает, что частые ОРЗ не указывают на иммунодефицит у детей.

Ребенок, который не ходит в детский сад, может болеть вирусными инфекциями от восьми до девяти раз. Те, кто имеет контакты, болеют в два раза чаще, почти каждый месяц. Это проблема, но это не первичный иммунодефицит, — уточнил он.

При иммунодефиците у детей перестают вырабатываться антитела, необходимые для уничтожения вирусов и бактерий. Данный вид заболевания лечится с помощью инъекций иммуноглобулина, которые в России предоставляются бесплатно президентским фондом «Круг добра». Также иммунодефицит может вызывать проблемы с работой лимфоцитов. В таком случае врачи назначают детям операцию по пересадке костного мозга.

Малышева ранее рассказала, к каким последствиям может привести запущенная ангина. По ее словам, это заболевание может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы. Это обусловлено тем, что при ангине иммунная система начинает атаковать внутренние органы, «путая» их со стрептококком из-за схожей структуры.