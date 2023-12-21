Малышева рассказала, что делать при попадании пробки от шампанского в глаз Малышева: при попадании пробки от шампанского в глаз приложите лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправильное открывание шампанского может привести к травме глаза, так как под давлением пробка может вылететь на высокой скорости, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, такая травма потенциально представляет опасность для здоровья, что обусловлено высоким риском кровоизлияния в сетчатку. Врачи рекомендуют открывать шампанское согласно инструкции, а в случае травмы приложить к глазу небольшой кусочек льда.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов уточнил, что давление в бутылке шампанского в три раза выше, чем в автомобильной шине. При неправильном открывании пробка может вылететь из бутылки и попасть в глаз. Под воздействием удара возникает кровоизлияние в сетчатку и повреждение тканей глаза.

Чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние и воспаление, которое возникает в глазу, нужно приложить лед. Таким образом мы хотя бы частично смягчим последствия удара, — уточнил он.

Эксперты отмечают, что перед открыванием бутылку с шампанским необходимо охладить в холодильнике. В целях безопасности ее нельзя взбалтывать. Перед вытаскиванием пробки врачи рекомендуют накрыть ее полотенцем, которое будет выполнять роль «парашюта» и снижать скорость вылета.

Депутат ГД Султан Хамзаев ранее предложил запретить «детское шампанское» в России. Его производителей он считает нужным наказывать за популяризацию алкоголя среди детей.