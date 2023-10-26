Малышева рассказала, чем полезна курага Малышева заявила о пользе кураги для зрения и сердца

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Курага — полезный для здоровья продукт, способствующий профилактике атеросклероза и улучшающий зрение, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в состав кураги входят калий, витамин А, а также грубые пищевые волокна, улучшающие работу организма. Однако курага может быть и вредной, так как в ней содержится много сахара.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что в 100 граммах кураги содержится 70% суточной нормы калия. Это вещество необходимо для функционирования всех систем организма, в том числе для сердца. Согласно результатам научных исследований, употребление кураги способствует снижению риска образования тромбов в сосудах.

В кураге имеется витамин А (бетакаротин), она же желтая. Витамин А нужен для того, чтобы нервные клетки нашей сетчатки работали нормально. В 100 граммах кураги почти суточная норма этого вещества, поэтому она полезна для глаз, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Врачи рекомендуют россиянам отдавать предпочтение кураге с тусклыми оттенками желтого. Это связано с тем, что яркая курага подвергается химической обработке. Хранить курагу следует в сыром и прохладном месте.

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