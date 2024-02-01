Малышева рассказала, чем опасно повышение мочевой кислоты в организме Малышева назвала повышение мочевой кислоты причиной развития подагры

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Повышение уровня мочевой кислоты в организме может стать причиной развития подагры, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, мочевая кислота способна откладываться в организме в виде солей, что также приводит к появлению тофусов — уплотнений в мягких тканях с творожистым веществом внутри. Уровень мочевой кислоты можно нормализовать с помощью специальных препаратов.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что мочевая кислота — это конечный метаболит пуриновых соединений, который вырабатывается в печени, кишечнике и даже в сосудах человека. Однако основным продуцентом мочевой кислоты остается печень, а выводится она почками. В некоторых случаях мочевая кислота начинает откладываться в организме, что приводит к воспалениям и припухлости. Опухание пальцев на ногах является признаком подагры, также связанной с повышением уровня мочевой кислоты.

Мочевая кислота откладывается в суставах, в результате образуются тофусы — мешки с белым творожистым содержимым. Иногда они могут разрываться, — уточнила Малышева.

Гандельман добавил, что местом концентрации мочевой кислоты также являются почки. В некоторых случаях повышение показателя данного вещества в организме приводит к образованию камней в почках. Выявить повышение мочевой кислоты можно с помощью анализа крови.

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова ранее рассказала, какие продукты могут вызывать хронические воспаления. По ее словам, такими свойствами обладают сладости и подслащенные напитки. Кроме того, опасными являются продукты с омега-6 жирными кислотами, в том числе арахисовое масло и майонез.