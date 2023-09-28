Малышева рассказала, чем опасна аневризма головного мозга Малышева предупредила об угрозе смерти или слепоты из-за аневризмы в мозге

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Образование аневризмы в головном мозге может привести к печальным последствиям, в том числе к слепоте или смерти пациента, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, часто аневризма выявляется совершенно случайно в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что аневризма — это расширение сосудов в головном мозге, внешне напоминающее мешочек. Опасность аневризмы заключается в том, что стенки этого мешочка крайне тонкие и могут в любой момент разорваться. Разрыв аневризмы может привести к смерти человека или к инвалидности. По словам Малышевой, аневризма головного мозга поддается лечению. Для этого врачи устанавливают в сосуды потоконаправляющие стенты, тромбирующие мешочек. При этом провод со стентом на конце проводится через бедро.

Операцию начинают с прокола в бедре. Затем через бедро врачи проводят проводник до самого мозга. Череп вскрывать не требуется. Все, что происходит внутри, нейрохирург видит на большом экране, который находится рядом с операционным столом, — рассказала она.

Ранее Малышева рассказала, какой онкомаркер может указывать на развитие рака груди. По ее словам, при подозрении на это заболевание необходимо сдать анализ на BRCA — мутировавший ген, отвечающий за «ремонт» поврежденных клеток.