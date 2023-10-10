Малышева рассказала, чем опасен повышенный уровень тромбоцитов в крови Малышева назвала повышение уровня тромбоцитов предвестником болезней сосудов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тромбоциты имеют важное значение для организма, однако их превышение или понижение могут представлять опасность, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, повышение уровня тромбоцитов повышает риск тромбоза, что приводит к сердечно-сосудистым катастрофам.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что тромбоциты — это особые клетки, отвечающие за формирование тромбов. Они необходимы для заживления порезов, царапин и других ран. Определить уровень тромбоцитов можно по клиническому анализу крови. В случае превышения данного показателя необходимо обратиться к врачу-гематологу, так как это может свидетельствовать о повышенном риске образования тромбов.

Есть несколько правил. В первую очередь необходимо обратить внимание на другие показатели. Первый из них — это гематокрит, или соотношение жидкой фазы с фазой клеток. Даже если гематокрит нормальный, то должна следовать консультация гематолога, чтобы исключить эссенциальную тромбоцитомию, — объяснил Продеус.

Пониженный уровень тромбоцитов также может быть опасным. Чаще всего он возникает вследствие перенесенных инфекций, так как иммунная система организма начинает атаковать клетки, переносящие антигены. В этом случае также следует посетить гематолога, подытожил Продеус.

Елена Малышева ранее предупредила россиян об опасности повышенного уровня лейкоцитов в крови. По ее словам, это может указывать на развитие белокровия. Она рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в случае, если уровень лейкоцитов превышает 20 тыс/мкл.