Малышева рассказала, чем опасен лак для волос Малышева заявила о риске развития рака при использовании лака для волос

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Лак для волос может представлять опасность для здоровья, так как он содержит в себе опасные соединения, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Речь идет о летучих органических соединениях, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Вред лаков для волос был доказан по результатам научных исследований.

Лак для волос был изобретен в 1959 году в США. Это косметическое средство создает пленку, позволяющую зафиксировать волосы. Сразу после появления лаков для волос они обрели популярность во всем мире. Однако позднее стало известно, что они опасны для здоровья. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, в состав лаков входят летучие органические соединения: бензол, фенол, метан, тетрахлорэтилен и другие. Согласно результатам исследования, проведенного в 2018 году в Южной Корее, они провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе и онкологических.

Исследование показало, что летучие органические вещества могут вызывать неблагоприятные факторы. Как раковые, так и нераковые, — рассказал Продеус.

Вместе с тем Малышева отметила, что на сегодняшний день эффективных альтернатив лаку для волос нет. В частности, она не считает эффективными порошки, пенки и гели для волос. Врач рекомендует россиянам распылять лак для волос в респираторе, чтобы снизить степень воздействия летучих органических соединений на организм.

Малышева ранее рассказала, как подготовиться к старости смолоду. По ее словам, занятия спортом и развитие мелкой моторики помогают избежать развития старческой деменции. Особую пользу, отметила она, несут вязание и садоводство.