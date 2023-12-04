Малышева рассказала, чем опасен дефицит железа Малышева назвала дефицит железа причиной плохой памяти

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Дефицит железа в организме может привести к ухудшению памяти и кислородному голоданию, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что железо отвечает за перенос кислорода и передачу нервных импульсов в организме. Пациентам, страдающим от железодефицита, рекомендовано сдать анализ на гемоглобин и трансферрин.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что атомы железа являются ключевым элементом гемоглобина, из которого формируются красные кровяные тельца. Они выполняют функцию переносчиков кислорода в организме. В случае дефицита железа функция переноса кислорода значительно падает, что приводит к кислородному голоданию. Согласно результатам научных исследований, низкое значение этого микроэлемента в крови также вызывает проблемы с памятью и сердцем.

Все очень просто. Снижается уровень гемоглобина, а организму нужно то же количество кислорода. Значит сердце должно работать тяжелее, сердцебиение учащается, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Врачи рекомендуют сдать анализ на белок трансферрин и гемоглобин в случае дефицита железа. Кроме того, они советуют пройти колоноскопию и гастроскопию для исключения внутреннего кровотечения.

Малышева ранее рассказала, чем полезна говяжья печень. По ее словам, этот продукт особенно полезен для пациентов, страдающих от малокровия, так как он содержит в себе витамин В12. Этот микроэлемент необходим для формирования красных кровяных клеток.