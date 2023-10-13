Малышева раскрыла неожиданную пользу суеверий Малышева назвала «добрые суеверия» полезными для повышения концентрации

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«Добрые суеверия», например, вера в эффективность амулетов, могут быть полезными для повышения концентрации и стрессоустойчивости, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, полезные свойства таких суеверий были доказаны по результатам научного исследования. Выяснилось, что «добрые суеверия» активизируют работу симпатической системы.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что активизация симпатоадреналовой системы повышает частоту сердечных сокращений и улучшает кровоснабжение головного мозга. Это позволяет организму «подготовиться к успеху» за счет повышения концентрации и стрессоустойчивости. В медицине данное явление называют эффектом плацебо. Негативные суеверия же вредны для здоровья. В отличие от «хороших суеверий», они ухудшают кровоснабжение сердца и мозга.

При негативных суевериях мы зацикливаемся на каком-то факте. Например, кошка перебежала дорогу, мы не можем перейти. Это повышает уровень тревоги, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Герой России Сергей Рязанский ранее заявил, что космонавты — несуеверные люди. При этом он подчеркнул, что они чтят определенные традиции, связанные с космонавтикой. Например, они всегда расписываются на двери и смотрят «Белое солнце пустыни» перед полетом.