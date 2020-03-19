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Коронавирус будет завозиться в Россию и дальше, поскольку за рубежом ещё много россиян.

Как заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2 Виктор Малеев, ожидается ещё несколько случаев завоза коронавируса в страну....