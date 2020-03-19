Россияне должны соблюдать спокойствие, потому что в итоге коронавирус будет обычной сезонной инфекцией. Такое мнение высказала телеведущая Елена Малышева.
Соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией, — сказала врач в эфире «Первого канала».
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ею заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.
NEWS.ru писал, что российский премьер Михаил Мишустин призвал граждан страны минимизировать поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса.
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