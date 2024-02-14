Малышева предупредила о смертельной опасности пищевой аллергии Малышева заявила о повышении риска инфаркта и инсульта при пищевой аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наличие пищевой аллергии значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это подтверждается результатами исследования, проведенного в США в 2023 году. Выяснилось, что при употреблении пищи, содержащей в себе аллергены, сильно страдают сосуды.

Как отмечает врач-иммунолог Андрей Продеус, специалисты выделяют восемь основных аллергенов: морепродукты, яйца, злаковые, цитрусовые, молоко, рыбу, орехи и сою. Они отвечают за 90% всех разновидностей пищевой аллергии. Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что пищевая аллергия повышает риск смерти от инфаркта или инсульта примерно на 70%, как и в случае с курением. Это обусловлено тем, что аллергены, попадая в сосуды, повреждают сосудистые стенки. К образовавшимся повреждениям устремляются клетки холестерина, в результате чего формируется бляшка и развивается атеросклероз. Однако этих последствий, по его словам, можно избежать.

Хроническое воспаление неизбежно приведет к повреждению сосудов. Поэтому надо исключить свой аллерген, чтобы не провоцировать повреждения сосудов. Надо знать, в какие продукты и кулинарные рецепты входит ваш аллерген, чтобы с ним не встретиться. Также нужно принимать антигистаминные препараты, — заявил Продеус.

Кроме того, врачи рекомендуют аллергикам всегда иметь при себе шприцы с адреналином. Они могут помочь при анафилактическом шоке, который может привести к смертельному исходу. Отмечается, что шприц с адреналином можно вкалывать через одежду в любой участок тела.

Аллерголог Елена Гучапшева рассказала, как оказать себе первую помощь при аллергии на цветы. По ее словам, в этом случае необходимо прекратить контакт с раздражителем, промыть лицо и глаза, а также принять антигистаминное средство второго поколения. В случае наличия отека нужно вызвать скорую помощь.