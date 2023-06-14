Малышева предостерегла от поджидающей в парилке смерти Малышева предупредила о риске остановки сердца при прыжке в ледяную воду после бани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После парилки в бане нельзя окунаться в холодную воду, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что резкая смена температуры часто приводит к остановке сердца. Поэтому после парной лучше всего выпить стакан воды комнатной температуры и лечь.

Нельзя в разогретом состоянии лететь в какую-то прорубь, у вас может произойти остановка сердца. <...> Не всплывают, нырнув вниз головой, — сказала Малышева.

Она добавила, что обезопасить себя в парилке помогут простые правила. Во-первых, перед парной нельзя мочить голову, так как нарушается терморегуляция, лучше надеть специальную шапку. Во-вторых, перед баней не стоит есть тяжелую пищу и употреблять алкоголь. В-третьих, не стоит проводить в парной более 20 минут, нужно выходить при первом ощущении дискомфорта. Также не стоит делать резких движений, особенно резко вставать.

Кроме того, добавила Малышева, нельзя водить в баню детей до пяти лет, так как у них на тот момент еще не выработалась система терморегуляции.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что во время приема холодного душа повышается риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Специалист пояснила, что холодная вода может вызвать спазм сосудов, который в свою очередь может спровоцировать повышение давления, а также стать причиной возникновения инфаркта или инсульта.