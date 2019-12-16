https://static.news.ru/photo/5b64823e-2000-11ea-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева считает, что российские врачи должны каждые пять лет сдавать профессиональный экзамен.

Эту идею она высказала в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвящённого вопросам непрерывного медицинского образования.

По словам Малышевой, экзаменовать врачей должны компании, не связанные ни с профессиональным сообществом, ни с государством. Проверка профессиональных знаний медиков будет представлять собой тестирование с разбором клинических случаев. Это позволит определить уровень квалификации врачей «во всех направлениях и во всех плоскостях».

Инициативу Малышевой поддержал член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. Он полагает, что благодаря экзамену профессионализм медиков будет оцениваться максимально объективно, а для них самих послужит мотивирующей основой, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева предупредила россиян об опасности лечения по Интернету. Она пояснила, что зачастую методы лечения, публикуемые в Сети, бесполезны, и порекомендовала обращаться за помощью к врачам.