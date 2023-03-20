Малышева назвала способ улучшить состояние здоровья за 10 секунд Малышева: изометрические упражнения за 10 секунд помогут разогнать кровь по организму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Упражнение на растяжку и напряжение поможет за 10 секунд улучшить состояние здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при растяжении мышц улучшается кровоток, а также повышается выработка тестостерона у мужчин.

Упражнение вместе с телеведущей показал приглашенный эксперт, мануальный терапевт Вячеслав Кан. По его примеру, нужно повернуться боком к стулу и встать на него коленом, перенеся на него вес тела. Вторую ногу нужно взять рукой за голень и осторожно потянуть вверх, согнув в колене, что поможет растянуть ягодичную мышцу. Оставаться в такой позе нужно 5-10 секунд. По словам Кана, это изометрическая тренировка — выполнение упражнения, в процессе которого суставы не двигаются, а мышца не сокращается.

Мы их [мышцы] в состоянии покоя растягиваем. Мы растягиваем, значит улучшаем кровоток, значит даем себе жизнь, а мужчины еще и тестостерон, так как весь тестостерон — в мышцах, — сказала Малышева.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Нагулин рассказал, что привести тело в форму после зимней «спячки» помогут занятия спортом на улице. По его словам, езда на велосипеде может стать видом вечернего отдыха после трудного рабочего дня. Он посоветовал устраивать пробежки, поскольку они не только положительно влияют на состояние фигуры, но также повышают выносливость организма и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.