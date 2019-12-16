Телеведущая Елена Малышева подтвердила, что у её коллеги, гражданина Израиля Германа Гандельмана, возникли проблемы при попытке перейти российскую границу в аэропорту Домодедово. Однако мужчина в итоге смог попасть на территорию РФ.
По её словам, пограничники нашли мелкие недочёты в документах врача,
В этом может убедиться любой человек, включив телевизор, — подчеркнула она.
Накануне издание Baza
Как сообщал NEWS.ru ранее, Малышева перечислила длинный список заболеваний, которые грозят офисным работникам, и дала советы, как обезопасить себя.
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