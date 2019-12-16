https://static.news.ru/photo/0d702eba-2001-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Герман Гандельман Фото: Герман Гандельман/facebook.com

Телеведущая Елена Малышева подтвердила, что у её коллеги, гражданина Израиля Германа Гандельмана, возникли проблемы при попытке перейти российскую границу в аэропорту Домодедово. Однако мужчина в итоге смог попасть на территорию РФ.

По её словам, пограничники нашли мелкие недочёты в документах врача, передаёт РБК. В результате он всё же смог попасть на съёмки новогодних выпусков передачи «Жить здорово».

В этом может убедиться любой человек, включив телевизор, — подчеркнула она.

Накануне издание Baza сообщало о проблемах Гандельмана на границе. По данным журналистов, мужчина посещал РФ по рабочей визе, однако, в очередной раз прибыв в Домодедово, получил от пограничников отказ во въезде.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Малышева перечислила длинный список заболеваний, которые грозят офисным работникам, и дала советы, как обезопасить себя.