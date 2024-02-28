Малышева перечислила симптомы смертельно опасной болезни у детей Малышева: повышение КФК и искривление позвоночника указывают на болезнь Дюшенна

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Миодистрофия Дюшенна — смертельно опасное заболевание, чаще всего поражающее мальчиков, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, выявить его можно с помощью анализа крови, а также по походке ребенка и характерному способу вставания. Малышева подчеркнула, что знание этих симптомов крайне важно для родителей, так как миодистрофия поддается лечению.

Диагностировать болезнь Дюшенна можно несколькими способами. Первый — это сдать анализ на креатинфосфокиназу (КФК). Превышение нормы (0–150 ед/л у детей) указывает на развитие этого заболевания. Вторым способом диагностики является обращение внимания на то, как ребенок поднимается с пола. К трем годам больные дети выполняют так называемый прием Говерса. Они перекатываются на живот, подтягивают ноги, садятся на корточки и лишь затем встают, помогая себе руками. К шести годам у пациентов начинает проявляться сильный изгиб позвоночника, к семи годам их походка становится более неестественной. Уже в 10 лет они теряют способность ходить, а затем самостоятельно пользоваться ложкой.

В 14 лет грудные мышцы настолько слабеют, что ребенку требуется особый прибор, который вдувает воздух в легкие. Без надлежащего ухода мальчики не доживают до 20 лет, — рассказала Малышева.

Однако миодистрофия Дюшенна поддается лечению. В России таких пациентов обеспечивают медицинскими препаратами в благотворительном фонде «Круг добра», созданном по указу президента Владимира Путина. Сегодня около 400 российских детей получают таргетную терапию.

Малышева ранее заявляла о пользе продуктов с антоцианами. По ее словам, они помогают сохранить четкость зрения, а также уменьшить артериальное давление. Антоцианы содержатся в ягодах черного цвета, в частности в шелковице и черноплодной рябине.