Малышева перечислила ранние симптомы ревматоидного артрита Малышева назвала скованность в суставах первым признаком артрита

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Вопреки распространенному мнению, первым симптомом ревматоидного артрита является не боль в суставах, а чувство скованности, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данное заболевание вызвано «сошедшим с ума» иммунитетом, атакующим хрящи и кости. Современная медицина позволяет справиться с болезнью и избежать опасных последствий.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, характеризующееся повреждением суставных хрящей. Первый его симптом — это скованность в суставах, затем они начинают болеть. Данная болезнь диагностируется по результатам анализа крови и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Отмечается, что чаще всего ревматоидный артрит проявляется у женщин в возрасте старше 35 лет.

Из десяти человек, больных ревматоидным артритом, девять — это женщины, — рассказал Продеус.

Врачи подчеркивают, что своевременная диагностика и лечение ревматоидного артрита помогают избежать опасных последствий. Речь идет о деформации кистей. Россиянам рекомендуется сдавать анализы на артрит в случае появления любых болей в суставах.

Врач-ревматолог Ольга Георгинова ранее перечислила профессии, при которых растет риск артроза. По ее словам, чаще всего с этим заболеванием сталкиваются операторы отбойного молотка и спортсмены-баскетболисты.