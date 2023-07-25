Малышева перечислила популярные ошибки при спасении утопающего Малышева рассказала, что спасение утопающего может быть опасно для спасателя

Популярные способы спасения утопающего могут навредить самому спасателю, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что обычно человек держит тонущего обеими руками или поперек торса, из-за чего плыть может только за счет ног и рискует сам не справится с такой задачей.

Фельдшер, преподаватель первой помощи Дмитрий Микрюков добавил, что для безопасного спасения человека нужно держать его одной рукой и свести контакт к минимуму, чтобы утопающий не мешал грести.

Если под рукой есть средства удержания на воде, — вдруг круг оказался рядом, пусть даже надувной детский, подушка от матраса — любое плавучее средство мы возьмем. Мы поплывем как умеем и подсунем его человеку под руки. Он жадно схватит этот предмет, который будет удерживать его над водой, — сказал Микрюков.

Он добавил, что в таком случае человек не вступает в контакт с утопающим, что для спасателя безопасно. Микрюков подчеркнул, что перед спасением человеку следует оценить свои силы и, если он в себе не уверен, позвать на помощь.

Малышева уточнила, что на берегу спасенного человека не нужно перекидывать через колено, чтобы из легких вышла вода. Нужно сразу начинать сердечно-легочную реанимацию.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, что во время отдыха с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. Так, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.