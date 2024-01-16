Малышева перечислила необычные способы снижения давления без лекарств Малышева заявила о пользе танцев и прогулок с собакой для снижения давления

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Артериальное давление можно снизить и без приема лекарств, если гулять с собакой или регулярно заниматься танцами, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особую пользу также несет прослушивание классической музыки, расширяющее сосуды и оказывающее успокаивающее воздействие на организм.

Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что «идеальными» являются показатели давления, соответствующие 120 на 80 мм ртутного столба. При этом он подчеркнул, что артериальное давление не зависит от возраста человека. Для снижения давления специалист рекомендует гладить домашних животных. Согласно результатам научных исследований, взаимодействие с кошками и собаками снижает давление примерно на 15 мм рт. ст. Кроме того, наличие кошки или собаки в доме снижает риск развития гипертонической болезни на 62%.

Домашние животные радикально влияют на артериальное давление, — отметила Малышева.

Особую пользу для здоровья также несет классическая музыка. По словам Гандельмана, она воздействует на ритмы головного мозга, расширяя сосуды и снижая давление. Как утверждают врачи, при прослушивании музыки давление падает примерно на 9 мм рт. ст. Чтение книг также оказывает успокаивающий эффект и снижает давление на 15 мм рт. ст. Регулярные занятия танцами же помогают снизить артериальное давление примерно на 6 мм рт. ст.

Малышева ранее рассказала, чем полезна соль для ванн. По ее словам, обычная морская соль обладает дезинфицирующим и очищающим эффектом, что делает ее полезной при воспалениях на коже.