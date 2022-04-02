Малышева ответила на слухи об отъезде из России

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила РИА Новости, что находится в Москве. Она опровергла появившиеся сообщения о том, что уехала на ПМЖ в США, а её программа закрыта.

Ничего не закрыто. Я в Москве, — сказала теледоктор.

В конце марта в интернете появилась информация, что Елена Малышева сообщила о возможном закрытии «Жить здорово!» на фоне остановки выхода развлекательных передач из-за событий на Украине. Якобы коллектив шоу остался без каких-либо выплат, поскольку работает по временным соглашениям без оформления трудовых договоров.

В то же время врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус опроверг информацию в СМИ о вероятном закрытии проекта. Спикер отметил, что «никто не распускал команду» шоу, она присутствует и работает. В пресс-службе Первого канала также заявили, что решение о закрытии программы не принято, хотя она и не выходит в эфир из-за временного изменения сетки вещания.