Малышева объяснила, в чем вред изюма Малышева предупредила об угрозе инсульта при чрезмерном употреблении изюма

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Чрезмерное употребление изюма может привести к развитию инсульта и атеросклероза, так как в нем содержится большое количество сахара, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, сахар повреждает стенки сосудов, в результате чего они становятся неровными и более узкими. Однако, отметила она, изюм обладает и полезными свойствами.

Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что в состав изюма входит калий. Это вещество, по его словам, необходимо для правильной работы сердца. Кроме того, в изюме содержится примерно треть суточной нормы грубых пищевых волокон, которые не дают холестерину всасываться в больших количествах. В то же время врач-кардиолог Михаил Коновалов подчеркнул, что изюм нельзя есть в больших количествах, так как он содержит в себе даже больше сахара, чем виноград.

К сожалению, в изюме очень много сахара. Если в винограде 15 граммов сахара на 100 граммов продукта, то в изюме — в пять раз больше. Сахар портит наши сосуды. Когда сосудистая стенка разрушена, то к ней прикрепляется холестерин, что приводит к сужению сосуда и развитию атеросклероза, — уточнил он.

Врач-кардиолог Вадим Закиев ранее заявил, что повышенный уровень холестерина в организме можно распознать по одному внешнему признаку — образованию желтых пятен на коже век. Однако он подчеркнул, что точный диагноз можно поставить лишь по результатам анализа крови.