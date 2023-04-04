Малышева объяснила, почему витамин С вреден как лекарство от простуды Малышева рассказала, что терапевтическая доза витамина С при простуде разрушает эмаль зубов

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Витамин С в качестве лекарства от простуды вредит организму, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, терапевтическая доза этого соединения вызывает разрушение эмали и заболевания ЖКТ, а меньшее количество бесполезно при лечении ОРВИ.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что для защиты от простуды человеку требуется пить примерно 160 таблеток витамина С в сутки, что физически невозможно и опасно.

У тебя будет ломаться эмаль, у тебя будут повышаться риски заболевания желудочно-кишечного тракта. У тебя будет больше проблем, чем пользы, — сказал врач.

При этом, уточнила Малышева, это соединение в разумных дозах повышает эластичность сосудов, таким образом защищая от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает кровоснабжение сетчатки глаза и заметно разглаживает морщины. По ее словам, 10-недельный курс наружного применения витамина С улучшает цвет лица, повышает эластичность кожи и помогает справиться с покраснениями.

Ранее врач Татьяна Овсянникова рассказала, что употребление достаточного количества жидкости и витамина С помогает предотвратить болезни мочеполовой системы.