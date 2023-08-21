Малышева объяснила, почему у пожилых людей мерзнут ноги летом Малышева связала ощущение холода в ногах летом с анемией и гипотиреозом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ощущение холода в ногах в теплую погоду может указывать на развитие различных заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот симптом характерен для анемии, гипотиреоза и атеросклероза.

Ее коллега врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что анемия характеризуется нехваткой красных клеток крови, отвечающих за транспортировку кислорода. По его словам, при анемии органы и ткани не получают достаточного количества этого вещества, поэтому человек может испытывать чувство холода. Для диагностики анемии необходимо сдать анализ на гемоглобин.

Второй причиной ощущения холода в ногах летом является атеросклероз, утверждает врач-кардиолог Герман Гандельман. Он подчеркнул, что при атеросклерозе в артериях образуются бляшки, которые мешают кровотоку. Это приводит к нехватке энергии, необходимой для согревания нижних и верхних конечностей. Атеросклероз можно диагностировать с помощью ультразвукового исследования артерий и сдачи анализа на холестерин.

Наконец, третья причина — гипотиреоз. Это заболевание затрагивает щитовидную железу, являющуюся своеобразной «батарейкой» организма, рассказал хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Она регулирует множество процессов, в том числе и терморегуляцию. При гипотиреозе в организме человека наблюдается нехватка гормонов щитовидной железы. Пациенты, страдающие от этого состояния, часто чувствуют себя зябко. Гипотиреоз можно диагностировать путем УЗИ щитовидной железы и сдачи анализа на ТТГ.

Елена Малышева ранее рассказала о неожиданных свойствах сердцевины яблок. По ее словам, именно в сердцевине содержатся пробиотики, которые положительно влияют на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в ее состав входит пектин, способствующий выведению вредных веществ из организма.