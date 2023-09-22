Малышева объяснила, почему спортсменкам невозможно победить трансгендеров Малышева заявила о неравности трансгендеров и спортсменок из-за тестостерона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Малышева

Спортсменкам невозможно победить мужчин, сменивших пол, из-за неравного уровня тестостерона в организме, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот гормон дает мужчинам преимущество в росте и мышечной массе. Женщины же не могут достичь таких же показателей, как трансгендеры, даже при усиленных тренировках, утверждает она.

Малышева объяснила, что мужской гормон тестостерон начинает вырабатываться, когда размеры эмбриона еще не превышают двух сантиметров в размере. Это происходит примерно на восьмой неделе его развития. Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что именно высокий уровень тестостерона отличает мужчин от женщин, так как он отвечает за формирование полового члена, развитие яичек, а также рост простаты. Норма тестостерона у мужчин составляет от 8,9 до 42 нмоль/л, а у женщин — не больше 1,72 нмоль/л.

Медицинские специалисты также отмечают, что тестостерон выполняет и другие функции. Так, именно он дает мужчинам преимущество в мышечной массе. В мужском организме мышцы занимают около 50%, в то время как у женщин — лишь 30%. Интенсивные тренировки не позволяют выровнять этот показатель. По этой причине девушки не могут соревноваться с трансгендерами. Организаторы международных соревнований допускают сменивших пол мужчин к участию в том случае, если уровень тестостерона в их организме не превышает 10 нмоль/л. Этого показателя достаточно для того, чтобы иметь практически непреодолимое преимущество.

Тестостерон у них в норме. Если тестостерон у мужчины в норме, то он безусловно победит женщину. У него в два раза больше мышц, у него длиннее кости, — уточнила Малышева.

Как сообщалось ранее, Международная шахматная федерация запретила трансгендерам принимать участие в женских турнирах. При этом им все еще можно участвовать в открытых турнирах. Представители организации не объяснили причины принятия такого решения.