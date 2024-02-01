Малышева объяснила, почему спаржу называют королевским продуктом Малышева заявила о пользе спаржи для иммунитета и нервной системы

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Спаржа — один из наиболее полезных продуктов для организма, чьи свойства были известны еще древним египтянам, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, спаржа пользовалась большой популярностью среди фараонов, королей, царей и знати. Это обусловлено тем, что она укрепляет иммунитет и нервную систему. Официальное название «королевский продукт» она получила при французском короле Людовике XIV.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что особую пользу для организма несет термически обработанная спаржа. Это обусловлено тем, что после приготовления ее свойства значительно усиливаются. Согласно результатам научного исследования, проведенного в 2009 году, содержание витамина В9 в термически обработанной спарже увеличивается в 2,5 раза. Отмечается, что данное вещество необходимо для формирования нервных волокон и нейронных связей. Кроме того, обработанная спаржа защищает человека от рака.

Витамин Е, содержащийся в спарже, является прекрасным антиоксидантом. Он убивает свободные радикалы, которые стараются повредить наши клетки. Повреждение клеток приводит к раку, — уточнил Продеус.

Наконец, спаржа содержит в себе кверцетин. Это вещество помогает иммунным клеткам (лимфоцитам) уничтожать микробы. Отмечается, что в термически обработанной спарже кверцетина почти в два раза больше, чем в сырой.

Малышева ранее рассказала, чем полезен жирный творог. По ее словам, он содержит в себе большое количество кальция, необходимого для укрепления костей и защиты зубов от кариеса. Кроме того, в состав творога входят молочнокислые бактерии, полезные для кишечника и иммунитета.