«Путают с ОРЗ»: Малышева назвала болезнь, которую не любят педиатры Малышева предупредила об угрозе ложного диагноза при микоплазменной пневмонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врачи-педиатры могут поставить ложный диагноз ребенку, заболевшему микоплазменной пневмонией, поэтому они «не любят» эту болезнь, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, микоплазменная пневмония не представляет серьезной опасности для здоровья детей, однако она может серьезно навредить здоровью пожилых людей старше 60 лет.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что микоплазма — это особый микроб, который разрушает легкие. Он является промежуточным звеном между обычными вирусами и бактериями, так как не имеет собственной клеточной стенки. По этой причине микоплазма «живет» внутри клеток, чаще всего — внутри альвеолоцитов, выстилающих легочные альвеолы. У зараженных детей она может вызывать повышенную температуру тела, кашель, потерю голоса. Продеус признался, что педиатры «не любят» микоплазменную пневмонию, так как это «стертое» заболевание.

Мы ее, честно говоря, не любим. Потому что она часто проходит стерто, ее путают с бронхитом и ОРЗ. В таком случае она проходит длительно. Но мы ее не боимся, — рассказал он.

Вместе с тем Продеус подчеркнул, что микоплазменная пневмония угрожает людям с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, заболеваниями иммунной системы и раком. Дети же переносят эту болезнь в легкой форме. Отмечается, что вакцины от микоплазменной пневмонии нет.

Малышева ранее рассказала, чем полезны ананасы. По ее словам, они содержат в себе особый фермент бромелайн. Он не позволяет развиваться опухолям в молочной железе, что делает его полезным для профилактики онкологических заболеваний.