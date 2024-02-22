Малышева объяснила, почему некоторые мужчины серьезны и немногословны Малышева связала немногословность мужчин с особенностями работы мозга

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Немногословность некоторых мужчин связана не столько с их характером, сколько с их физиологическими особенностями, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это явление связано с работой речевого и эмоционального центров головного мозга мужчин, а также со связью между ними. Согласно результатам научных исследований, речедвигательная активность у мужчин развита хуже.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что у мужчин слабо развита связь между речевым и эмоциональным центрами головного мозга, из-за чего они кажутся более немногословными и серьезными. Это физиологическая особенность строения мужского организма. Врачи советуют женщинам чаще интересоваться делами мужчин и задавать им наводящие вопросы, чтобы они свободнее выражали свои мысли.

Мужчину надо расспрашивать, направлять его мысль, чтобы он мог вербализировать ее, то есть высказать, — уточнил Продеус.

В свою очередь, врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, почему мужчины склонны принимать решения исходя из логики, а не чувств. По его словам, это обусловлено особенностями мужского полового гормона — тестостерона. В отличие от женских половых гормонов, тестостерон в норме не подвергается колебаниям и сохраняется до конца жизни. Настроение женщин же тесно связано с текущей фазой менструального цикла.

Врач-уролог Александр Королев ранее рассказал, какие привычки приводят к снижению уровня тестостерона. По его словам, он может упасть из-за чрезмерного употребления продуктов с рафинированными углеводами.