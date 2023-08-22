Малышева объяснила, откуда берутся «мушки» в глазах Малышева назвала «мушки» в глазах признаком деструкции стекловидного тела

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Появление «мушек» и пятен в глазах может указывать на развитие деструкции стекловидного тела, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в зависимости от формы и цвета таких «мушек» степень тяжести заболевания может отличаться.

Коллега Малышевой, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что стекловидное тело представляет собой гелеобразную жидкость, на 99% состоящую из воды. «Мушки», которые называются фибриллами, появляются из-за потери жидкости. Проплывая по ней, они попадают в оптическую систему, в результате чего человек их видит.

Коновалов отметил, что деструкция стекловидного тела не представляет опасности для здоровья, однако пациентам рекомендовано проконсультироваться со специалистом.

Деструкция стекловидного тела какой-то проблемы для глаза не представляет. К этому нужно привыкнуть, — рассказал он.

Более опасными являются мушки темного цвета в виде колец. По словам офтальмолога, они называются кольцами Вейса и появляются при отслойке стекловидного тела. Это состояние требует лечения и консультации. Также опасными являются черные пятна. Они характерны для кровоизлияний в глазу и отслойки сетчатки. Если пациенту с черными пятнами в глазах своевременно не окажут помощь, он может потерять зрение, отметил Коновалов.

Малышева ранее рассказала, что студентам следует вакцинироваться от кори, вируса папилломы человека, а также от менингита.