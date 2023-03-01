Малышева объяснила, от каких заболеваний спасают кошки Малышева: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечно-сосудистыми кризами

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Регулярный контакт с кошками на 30% снижает риск возникновения сердечно-сосудистых кризов, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при общении с котами снижается уровень кортизола, который отвечает за стресс.

Кошки действительно полезны для здоровья, это доказанный наукой факт, — сказала Малышева.

Она уточнила, что владельцы котов также реже сталкиваются с такими симптомами, как повышенное давление и спазм коронарных сосудов, так как 10 минут, проведенные с кошкой, уменьшают стресс.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева объяснила, что если кошка мнет своего хозяина лапами, она ассоциирует его со своей матерью. В такие моменты питомцы находятся в состоянии полного умиротворения, покоя и расслабления.

При этом если кот стал уединяться в укромных местах и убегать от хозяина, это первый признак того, что животное испытывает стресс. Это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека.