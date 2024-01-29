Малышева объяснила, опасны ли прокаженные для окружающих Малышева призвала не бояться прокаженных

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Россиянам не следует бояться прокаженных, так как лепра практически не заразна, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, люди, которые заражаются проказой, имеют специфическую чувствительность к возбудителю данного заболевания, а также находятся в тесном контакте с заболевшим человеком на протяжении нескольких лет.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что проказа — это заболевание, развивающееся после заражения микробактериями Mycobacterium leprae. Они начинают активно размножаться в организме, что приводит к образованию гранулем. Кроме того, микробы поражают нервные волокна, снижая чувствительность на пораженных участках кожи или в конечностях. При этом специалист подчеркнул, что больные проказой безопасны для окружающих.

Для заражения лепрой нужны два очень редко случающихся фактора. Первое — это контакт «кожа к коже» в течение десятилетий. Второе — наличие специфической чувствительности к возбудителю заболевания. Около 95% людей вообще не восприимчивы к этому микробу, — рассказал Продеус.

На сегодняшний день лепра хорошо поддается лечению. Пациентам назначаются антибиотики, необходимые для уничтожения микробов Mycobacterium leprae. Затем заболевшие принимают контрольные препараты, которые предотвращают размножение возбудителей заболевания. Тем не менее образовавшиеся на теле гранулемы остаются.

Дерматолог Арфеня Карамова ранее заявила, что в России выросло число случаев заражения проказой. По ее словам, в период с 2010 по 2020 годы было выявлено 15 новых пациентов, 13 из которых проживали в Астраханской области.