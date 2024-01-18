Малышева объяснила, на какие болезни указывает повышение D-димера в крови Малышева назвала повышение D-димера в крови признаком рака

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Повышение уровня D-димера в организме может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данное явление также характерно для людей с врожденной склонностью к тромбообразованию. Врачи нередко назначают им антикоагулянты — вещества, разжижающие кровь.

Как утверждает врач-кардиолог Герман Гандельман, человеческий организм способен самостоятельно разжижать тромбы, образующиеся в сосудах. В результате разжижения образуются особые фрагменты, которые и называются D-димерами. Повышение их количества в организме свидетельствует о повышенной склонности к тромбообразованию или о наличии тромбов в организме. Норма D-димера составляет 245 нг/мл. Отмечается, что тромбы представляют серьезную опасность для жизни.

Например, у вас был тромб в венах нижних конечностей. Но он может открепиться и улететь в легкие. Возникает тромбоэмболия легочной артерии. Это заболевание может вызвать одышку и привести к смерти, — уточнил Гандельман.

Специалисты рекомендуют россиянам обратиться к врачу и сделать ряд обследований в случае повышения уровня D-димера в организме. К числу таких обследований относят УЗИ вен нижних конечностей, компьютерную томографию сосудов, а также коагулограмму, помогающую определить степень свертываемости крови.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева ранее рассказала о признаках венозного тромбоза. По ее словам, он характеризуется болью в конечности, местным покраснением кожи, а также повышением температуры в области расположения вены.