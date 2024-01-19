Малышева объяснила, какую роль играет селезенка в организме человека Малышева заявила о важности селезенки для защиты от вирусов

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Селезенка — один из важнейших органов иммунной системы, помогающий организму справляться с вирусами и бактериями, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, селезенка также может помочь человеку выжить при резкой потере крови. Это обусловлено тем, что в ней хранится около полулитра крови.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что иммунные клетки притягивают вирусы и бактерии в селезенку для «воспитания» новых клеток, которые будут бороться с возбудителями опасных заболеваний более эффективно. Кроме того, именно в селезенке вырабатываются антитела, в том числе иммуноглобулины. Кроме того, Продеус называет селезенку «депо крови», так как в ней содержится около полулитра крови. Эти запасы помогают не дать важнейшим органам «заголодать» в случае резкой потери крови вследствие травм. В то же время врач отмечает, что именно травмы являются главным источником опасности для селезенки.

Холод селезенке не страшен, вирусы и бактерии тоже. Самый главный враг — это травмы, так как это очень кровенаполненный орган. При экстренных ситуациях приходится жертвовать селезенкой, что приводит к иммунодефициту, — объяснил он.

«Лучшим другом» селезенки же врачи называют вакцинацию. Это обусловлено тем, что она помогает обучать иммунные клетки, в том числе и так называемые клетки памяти. Согласно результатам научных исследований, количество клеток памяти может влиять на продолжительность жизни человека.

Малышева ранее рассказала, на что указывает повышение уровня D-димера в организме. По ее словам, этот признак характерен для онкологических заболеваний. Кроме того, уровень D-димера в крови может отличаться от нормы у людей с повышенной склонностью к образованию тромбов.