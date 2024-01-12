Малышева объяснила, какую пользу несет «драконье сердце» Малышева заявила о пользе драгон фрукта для нервной системы

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Драгон фрукт, «драконье сердце», или питайя — это полезный для здоровья продукт, способствующий улучшению работы нервной системы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием большого количества магния в его составе. Кроме того, драгон фрукт содержит в себе флавоноиды, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что питайя относится к числу малокалорийных фруктов. Данный фрукт содержит в себе магний, необходимый нервным клеткам для проведения импульса. Дефицит магния может вызывать проблемы в работе нервной системы. Кроме того, употребление «драконьего сердца» позволяет расширить сосуды и снизить артериальное давление. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что есть драгон фрукт можно далеко не всем.

К сожалению, этот продукт относится к косточковым. Соответственно, у людей с аллергией на цветение или орехи есть реакция на драгон фрукт. Это прекрасный продукт, но не для всех, — рассказал он.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение бордовым плодам. Покупать излишне твердые или мягкие плоды не рекомендуется. Хранить «драконье сердце» можно в холодильнике до пяти дней.

Малышева ранее рассказала россиянам о пользе «драконьего чая». По ее словам, данный напиток способствует снижению риска развития онкологических заболеваний, в частности рака толстой кишки и груди.