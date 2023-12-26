Малышева объяснила, как защитить кожу при аллергии на холод Малышева заявила, что эмоленты полезны для людей с аллергией на холод

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Холодовая аллергия — редкое заболевание, негативно влияющее на качество жизни человека, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, пациентам, страдающим от этого недуга, могут помочь эмоленты — специальные косметические средства в форме кремов. Они предотвращают покраснение кожи и образование волдырей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что холодовая аллергия встречается примерно у 2% населения России. Она развивается из-за раздражения клеток иммунной системы возникающего вследствие охлаждения сосудов до 32 градусов. По словам врача, это приводит к выделению гистамина и отеку кожи. Кроме того, именно гистамин вызывает зуд. Защититься от холодовой аллергической реакции можно с помощью жирных кремов. Их нужно использовать непосредственно перед выходом на улицу. Кроме того, врачи рекомендуют носить рукавицы и шарфы, которые следует надевать в помещении, отметил Продеус.

Холодовая аллергия может быть у человека всю жизнь, если первые аллергические реакции появляются во взрослом возрасте. Если такая аллергия возникает в детстве, она может пройти, добавил врач.

Малышева ранее сообщила, что блюда с чечевицей они положительно влияют на здоровье. В состав чечевицы входят неперевариваемые пищевые волокна, необходимые для вывода вредных веществ из организма, отметила она.