Малышева объяснила, как стать донором костного мозга Малышева заявила о возможности стать костным донором в домашних условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически каждый житель России может стать донором костного мозга и спасти жизнь пациентам с раком крови, если сдаст анализ для регистрации в специальном регистре, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, сделать такой анализ можно прямо на дому, заказав бесплатный набор.

Медицинский специалист утверждает, что в настоящее время в России не хватает доноров костного мозга. Так, в Германии количество доноров составляет шесть млн человек, в то время как в РФ таких людей 200 тысяч. Чтобы стать донором костного мозга, необходимо сдать соскоб со щеки (буккального эпителия). При этом набор для такого анализа можно получить по почте бесплатно, если оставить заявку на официальном сайте Национального регистра доноров костного мозга. Кроме того, для включения в базу можно сдать кровь, которая берется в лабораториях и на станциях переливания крови.

Любой из нас может спасти людей. Для этого достаточно, чтобы информация о вас попала в банк потенциальных доноров костного мозга или стволовых клеток, — рассказала Малышева.

После того как донору находят пациента-«двойника», его вызывают на процедуру. В ее рамках донору вводится специальный препарат, который стимулирует вывод стволовых клеток. Именно они необходимы людям, страдающим от рака крови. Через полгода после переливания стволовых клеток пациент и его донор могут встретиться лично.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге пятикратно увеличилось общее число трансплантаций органов. По данным городского комитета по здравоохранению, за десять лет число выполненных пересадок сердца выросло в семь раз, а трансплантаций почки — в 3,7 раза.