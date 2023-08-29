Малышева объяснила, как солнечные вспышки влияют на здоровье Малышева предупредила о повышенном риске инфаркта при вспышках на Солнце

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Вспышки на Солнце могут оказывать негативное влияние на организм человека, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, изменения в самочувствии появляются лишь спустя 7–10 дней после вспышки, так как волна доходит до Земли не моментально. Особую опасность такие природные явления представляют для мозга, сердца, а также сосудов.

Медицинский специалист утверждает, что вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли. В свою очередь оно вызывает определенные изменения в работе заряженных клеток в организме человека. Речь идет, в частности, о клетках шишковидной железы, отвечающей за выработку серотонина — гормона хорошего настроения.

По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, вспышки на Солнце способствуют обострению или развитию депрессии. Для того чтобы побороть симптомы этого состояния, врач советует усилить физические нагрузки и пересмотреть свой рацион питания.

Солнечные вспышки также могут влиять на клетки крови, так как они тоже заряжены. Как утверждает кардиолог Герман Гандельман, изменения магнитного поля способствуют скреплению клеток крови, что приводит к образованию тромбов. В свою очередь тромбы повышают риск инфаркта и других сердечных катастроф. Врачи советуют в такие дни не отказываться от прописанных лекарств, а также пить побольше воды, чтобы избежать сгущения крови.

Наконец, вспышки на Солнце способны спровоцировать развитие ревматоидного артрита. Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что это состояние проявляется в виде болей в мелких суставах. Чаще всего пациенты жалуются на скованность в пальцах рук по утрам. Для того чтобы облегчить симптомы артрита, Продеус рекомендует отказаться от прогулок под солнцем после вспышек.

Малышева ранее рассказала, какие лекарства могут помочь продлить жизнь. По ее словам, к числу таких препаратов относятся статины, а также метформин. Они понижают уровень холестерина, артериальное давление, а также защищают сосуды от негативного влияния сахара.