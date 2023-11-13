Малышева объяснила, как сохранить здоровье щитовидной железы Малышева заявила о пользе йода и селена для щитовидной железы

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Йод и селен являются «лучшими друзьями» щитовидной железы, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данные микроэлементы необходимы для правильной выработки гормонов. При этом отмечается, что эти вещества входят в состав повседневных продуктов питания, в том числе в состав соли.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что щитовидная железа — это «батарейка» организма, вырабатывающая гормоны. Эти гормоны регулируют различные процессы, в том числе связанные с сердечно-сосудистой системой. Для улучшения работы щитовидной железы врачи рекомендуют принимать йод. Это обусловлено тем, что из йода формируются гормоны. Дефицит данного вещества в организме приводит к развитию кретинизма — эндокринного заболевания, характеризующегося задержкой умственного и физического развития.

Йод содержится в водорослях, фейхоа и треске. Но самое главное — это йодированная соль, — рассказал Гандельман.

Проверить работу щитовидной железы можно с помощью анализа крови на гормоны. Кроме того, врачи рекомендуют пройти ультразвуковое исследование для выявления скрытых патологий.

Врач-гепатолог Сергей Вялов ранее рассказал, какие признаки указывают на разрушение поджелудочной железы. По его словам, оно может проявляться в виде болей в области спины. Вялов подчеркивает, что разрушение железы может привести к развитию острого панкреатита.