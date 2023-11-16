Малышева объяснила, как рукоделие может защитить мозг и сердце Малышева заявила о пользе рукоделия для профилактики болезней сердца

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Рукоделие может помочь пожилым людям сохранить когнитивные функции и избежать развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, вязание, рисование, создание кукол и другие занятия нормализуют сердечные ритмы и улучшают настроение.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что польза рукоделия была доказана по результатам исследования, проведенного в Китае. Участие в нем приняли 500 тысяч человек. По результатам научной работы выяснилось, что около 5 тысяч участников страдали от когнитивных расстройств. Все они практически не занимались ручным трудом и не имели хобби.

Мануальные навыки занимают огромную часть мозга, поэтому когнитивные возможности человека улучшаются или хотя бы не ухудшаются. [Рукоделие] сохраняет когнитивные функции у пожилых людей и улучшает настроение, — уточнил он.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман заявил о пользе рукоделия для сердечно-сосудистой системы. По его словам, в процессе рисования или шитья активируется парасимпатическая система, уменьшающая сердечные ритмы и артериальное давление. Это приводит к меньшему износу сердца и продлению жизни, отметил он.

Малышева ранее рассказала, какой продукт помогает избежать развития тромбоза и слепоты. По ее словам, им является мангольд, который стал одним из лидеров рейтинга самых полезных продуктов в мире. В день рекомендуется употреблять всего 500 граммов мангольда.