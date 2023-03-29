Малышева объяснила, как правильно просыпаться, чтобы не мучиться днем Малышева объяснила, что избежать сонливости днем поможет пробуждение с помощью света

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Переводить будильник, урывая несколько дополнительных минут сна утром, нельзя, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в таком случае повышается артериальное давление.

Чтобы не переводить будильник, телеведущая посоветовала просыпаться с помощью света, а не звука, так как именно он подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

Сейчас есть специальные будильники, которые совмещены с лампочкой. Почему? Потому что физиологическое просыпание — это когда на глаза падает свет, — сказала Малышева.

Кроме того, она посоветовала по утрам принимать прохладный душ, так как это стимулирует нервную систему, и выпивать стакан воды перед завтраком, чтобы «разбудить организм». При этом пытаться взбодриться, начав читать новости еще лежа в кровати, не стоит, так как это повышает уровень стресса.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что сокращение потребления сахара в ежедневном рационе положительно скажется на качестве сна. Специалист пояснила, что из-за сладкого в организме происходит всплеск энергии, поэтому сахаросодержащие продукты лучше употреблять утром или днем.