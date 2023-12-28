Малышева объяснила, как помочь проглотившему батарейку ребенку Малышева посоветовала дать ребенку мед, если он проглотил батарейку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мед и антацидные препараты могут помочь детям, проглотившим батарейку, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, они снижают риск повреждения слизистой вследствие химической реакции между батарейкой и стенками желудка. Однако врачи подчеркивают, что мед и антациды нельзя давать детям в возрасте младше одного года.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что батарейки крайне опасны для детей. Когда слизистая пищевода вступает в контакт с «минусом» на батарейке, возникает химическая реакция, приводящая к повреждению клеток органа. Если же со стенкой желудка соприкасается «плюсовая» часть, то такая реакция не возникает, однако риск для здоровья сохраняется. Врачи советуют давать ребенку, проглотившему батарейку, по одной ложке меда каждые 10 минут. Это позволит снизить риск возникновения химической реакции до прибытия в больницу. Антацидные препараты также могут быть эффективны.

Единственное правило — антациды и мед не рекомендуются детям младше одного года из-за ботулизма и аллергических реакций. Вызывать рвоту бесполезно и не рекомендуется, — подытожил Продеус.

Малышева ранее рассказала, как правильно выбрать шампанское для новогоднего застолья. По ее словам, наименее вредным шампанским является брют, так как он содержит в себе меньше всего сахара.