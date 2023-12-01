Малышева объяснила, как почки влияют на артериальное давление Малышева назвала почки главным рычагом давления в организме

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Почки являются одним из основных рычагов давления в организме, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что почки выбрасывают вещества, способствующие повышению давления. Врач рекомендует россиянам, страдающим от гипертонии, сделать УЗИ почек, чтобы вовремя начать лечение.

Кардиолог Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Дмитрий Черкашин подчеркивает, что практически все недуги, так или иначе связанные с почками, могут привести к повышению давления. К их числу относятся, в частности, атеросклероз почечной артерии и нефросклероз. С возрастом функция почек уменьшается, поэтому давление лишь продолжит расти. Одним из способов лечения атеросклероза почечной артерии является установка стенда, увеличивающего просвет в сосудах и улучшающая кровоток. При этом Черкашин отметил, что даже после операции пациенту необходимо принимать лекарства.

Операция не устраняет саму болезнь. Лекарства, препятствующие тому, чтобы образовывались тромбы, сохраняются. После операции нужно обязательно продолжить лечение и соблюдать те рекомендации, которые дадут врачи, — рассказал он.

В целях профилактики гипертонии врачи рекомендуют расширить физическую нагрузку и гулять не менее 30 минут в день. Также полезными являются отказ от соли и снижение массы тела.

Врач-нефролог Андрей Ватазин ранее заявил, что коронавирусная инфекция может привести к острому повреждению почек. По его словам, с этой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент в России, перенесший COVID-19. Качественная работа терапевтов позволит замедлить течение болезни, отметил он.