Малышева объяснила, как не заразиться смертельной болезнью после паводков Малышева: тщательная обработка дома после паводков спасает от геморрагической лихорадки

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

После паводков сильно повышается риск заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Спасти от смертельной болезни может дезинфекция жилья.

У нас каждую весну пациенты с геморрагической лихорадкой поступают в огромном количестве, — сказала Малышева.

Она объяснила, что заболевание переносят грызуны, которые регулярно заводятся в домах после паводков. При этом заразиться можно не только от контакта с мышью или крысой — вирус живет также в мягкой мебели, подушках, одеялах и мягких игрушках, до которых могли добраться грызуны в отсутствие хозяев дома.

Защититься от болезни можно с помощью тщательной уборки, которую стоит проводить в респираторе и перчатках. Малышева также рекомендовала выбросить мягкие игрушки, подушки и одеяла, которые намокли во время паводков, так как в них, кроме лихорадки, селится грибок. Так же следует поступить и с мягкой мебелью.

Ранее эксперты Роспотребнадзора и Минздрава рассказали, что геморрагическая лихорадка, или, как еще ее называют, «мышиная», опасна тяжелым течением и серьезными осложнениями, поэтому больные должны быть срочно отправлены в стационар. Распознать лихорадку можно по сильному жару, сбитому сердечному ритму и мелким кровоизлияниям на теле. Во время активной стадии наблюдаются нарушения работы легких, сердца и почек.