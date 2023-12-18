Малышева объяснила, как избавиться от варикоза за пять минут Малышева заявила об эффективности лечения варикоза лазером

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Лазерная коагуляция вен позволяет избавиться от варикоза всего за пять минут, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данная операция выполняется с помощью тончайшего световода с лазером на конце и не занимает много времени.

Врач — хирург-флеболог Сергей Якушкин отметил, что патологическое расширение вен лечится с помощью лазерной коагуляции. В начале процедуры пациенту с помощью иглы пунктируют вену, после чего вводят в нее световод с лазером. Вся операция проводится под контролем УЗИ для большей точности. Под воздействием лазера со стенок вены начинает выкипать вся вода. Это приводит к тому, что белок, также находящийся на стенке, коагулируется.

Врач-флеболог Владислав Орлов ранее заявил, что холодная погода может представлять серьезную опасность для пациентов, страдающих от варикоза. Это обусловлено тем, что сосуды могут не выдержать перепада температур, так как им нужно постоянно расширяться и сужаться. Врач рекомендует пациентам с данным заболеванием отказаться от горячего душа после прогулки на улице, а также сохранять двигательную активность.