Малышева объяснила, как иммунитет задерживает вирусы в полости рта Малышева назвала иммунитет первой линией защиты организма

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Полость рта — это своеобразная «первая линия обороны» человеческого организма, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в ней обитают иммунные клетки, которые ликвидируют 99,9% бактерий, вирусов и иных патогенов. Оставшиеся 0,1% патогенов можно ликвидировать с помощью вакцин, отмечает она.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что полость рта густо заселена различными бактериями и микробами. С ними борются клетки иммунной системы, которые обитают в слизистой рта. Они нейтрализуют потенциально опасные патогены, после чего удаляют их из организма. Последней «линией обороны» является лимфоглоточное кольцо, которое формируется миндалинами. Оно помогает нейтрализовать те бактерии, которые не были уничтожены иммунными клетками в ротовой полости.

Лимфоглоточное кольцо — это как крепость или башня, которая не должна никого пропустить вниз. Проходит только 0,1% бактерий и вирусов, — рассказал Продеус.

Врачи рекомендуют россиянам соблюдать гигиену полости рта для поддержания иммунитета. В частности они советуют использовать ирригаторы для удаления частичек пищи из карманов десен. Кроме того, эффективными являются ультразвуковые зубные щетки, которые помогают снять зубной налет.

Врач-иммунолог Евгения Паршина ранее заявила, что холодный душ полезен для профилактики ряда заболеваний. В частности он снижает риск варикозного расширения вен. Однако перед принятием холодного душа следует посоветоваться с врачом, так как он противопоказан при некоторых болезнях.