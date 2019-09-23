https://static.news.ru/photo/a53fea62-de13-11e9-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведущая передачи «Жить Здорово» Елена Малышева посвятила очередной выпуск программы обсуждению возможной связи ЭКО и рака мозга. Она пригласила в студию экспертов, которые поделились своими знаниями на эту тему.

Специалист напомнила, что диагноз «рак мозга» поставили актрисе Анастасии Заворотнюк, ранее от того же недуга скончалась певица Жанна Фриске. Обе они незадолго до обнаружения опухолей провели процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Приглашённый на передачу директор Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих заявил, что сама по себе беременность не может быть причиной онкологических заболеваний, однако может провоцировать рост опухоли. Это подтвердила и акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани, отметив, что ЭКО не способствует возникновению онкологии, если опухоли не было до этого, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что медики признали опухоль Заворотнюк неоперабельной и намерены поддерживать состояние знаменитости только с помощью медикаментов. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных клиник Москвы. Её состояние врачи характеризуют как стабильно тяжёлое.