Малышева объяснила, что делать при ожоге от медузы Елена Малышева посоветовала промывать ожоги от медузы водой с уксусом

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При ожоге медузы во время отдыха следует использовать горячую воду с уксусом для промывания, рассказали в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус. По их словам, укусы медуз могут привести к серьезным токсическим ожогам, порой требующим госпитализации.

Врач утверждает, что медузы не кусают человека, а «стреляют» в него особыми стрекательными клетками, содержащими в себе токсины. Именно они вызывают токсические ожоги на коже или на глазах. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, такие ожоги могут вызывать у пациентов покраснения и пульсирующую боль. В случае, если у человека возникает головокружение, одышка или потеря сознания, необходимо вызвать скорую помощь. Также после «укуса» необходимо правильно обработать ожог, промыв его горячей водой.

Первая помощь заключается, действительно, в воде. Оптимальная температура воды — от +38 до +40 градусов. Чтобы нейтрализовать токсин, необходима слабая кислота, например уксус или лимонная кислота, — уточнил Продеус.

Малышева ранее рассказала, какая рыба наиболее опасна для здоровья. По ее словам, наибольшую опасность представляет речная и озерная рыба, поэтому ее необходимо подвергнуть термической обработке. Морская рыба же может быть опасна для печени.