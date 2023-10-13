Малышева объяснила, чем женское сердце отличается от мужского Малышева заявила о повышенной устойчивости женщин к инфарктам и инсультам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа женской сердечно-сосудистой системы отличается от мужской, что обусловлено активной выработкой эстрогена, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эстрогены способствуют расширению сосудов, так как они вырабатывают окись азота. Это делает организм устойчивее к инфарктам и инсультам.

Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что сердце мужчин также обладает определенными преимуществами. В частности, оно сокращается медленнее, но сильнее, что позволяет легче переносить физические нагрузки. Женское сердце же сокращается чаще и слабее. Таким образом, пульс в норме у мужчин может достигать отметки в 50 ударов в минуту, а у женщин — от 90 и выше. При нагрузке же пульс мужчины увеличивается, но не превышает здоровой нормы.

В то же время артериальное давление у мужчин выше, так как у них не вырабатывается эстроген. Этот женский гормон расширяет сосуды и делает их более расслабленными. Таким образом, женщины в возрасте до 50 лет реже сталкиваются с инфарктом и инсультом. После 50 лет же выработка эстрогенов уменьшается, что негативно влияет на здоровье.

Болеем мы тоже по-разному. У женщин боль в сердце, как правило, связана с поражением мелких сосудов. Поэтому женщине нужно делать сцинтиграфию — изотопное исследование сердца, — уточнила Малышева.

Елена Малышева ранее перечислила два самых важных витамина для поддержания здоровья суставов. Она советует принимать витамины C и D, которые нужны для снятия воспалений и синтеза коллагена. Эти вещества также помогают хрящам не стираться и нормально обновляться.