Малышева объяснила пользу продуктов с марганцем Малышева заявила о пользе марганца для профилактики диабета

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Употребление продуктов с марганцем может помочь снизить риск развития сахарного диабета и атеросклероза, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данный микроэлемент играет огромную роль в жизни человека, несмотря на то что в организме всего 40 мг марганца. В частности, дефицит данного вещества может привести к ухудшению репродуктивной функции.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что самыми богатыми марганцем продуктами являются гвоздика, зародыши пшеницы, а также фундук. Специалисты рекомендуют есть семь граммов гвоздики, 15 граммов зародышей пшеницы или 16 граммов фундука в день, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в марганце. По словам Продеуса, марганец важен для здоровья костей, так как он активизирует клетки, выстраивающие костную ткань. Кроме того, он содержит в себе коллаген, полезный для кожи. В свою очередь, врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что марганец снижает риск развития сахарного диабета и слепоты.

Повышенное содержание марганца увеличивает чувствительность клеток к инсулину, сахар снижается. Уменьшается вероятность сахарного диабета, портящего наши сосуды, в том числе сосуды малого калибра. Они проходят по нашей сетчатке. При диабете развивается диабетическая ангиоретинопатия — проблема № 1, вызывающая необратимую слепоту у людей, — уточнил он.

Наконец, употребление продуктов с марганцем снижает уровень холестерина в организме. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, благодаря этому свойству они полезны для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф.

Малышева ранее назвала самые необычные способы снижения холестерина без приема лекарств. По ее словам, пользу несут занятия йогой, а также правильный сон. Его продолжительность должна составлять от шести до восьми часов.